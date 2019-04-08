Анастасия Ивлеева пополнила ряды команды инвалидов отечественного шоу-бизнеса. Звезда сообщила в соцсети, что сломала руку.

Анастасия Ивлеева пополнила ряды команды "инвалидовотечественного шоу-бизнеса". Звезда сообщила в соцсети, что сломала руку.Загипсованную кисть рукипродемонстрировала в своем Instagram.Детали происшествия, которое привело к такой ужасной травме, пока не сообщаются.Напомним, Дима Билан не так давно сломал ногу. Состояниепевца довольно серьезное, артиста прооперировали. Тем не менее, Билан неотменил концерты и выступал на обезболивающих препаратах."Потогонной" системой в российском шоу-бизнесевозмутилась известный блогер. Лена Миро критиковала известных продюсеров – вособенности Яну Рудковскую, которая заставляет не только Диму Билана, но исвоего мужа Евгения Плющенко выступать "на уколах", а такжеэксплуатирует способности своего шестилетнего сына.недавно опубликовала в Stories нецензурноеобращение к тем, кто распространяет домыслы о ее "наркозависимости".Позже Ивлеева перевела все в шутку: она разместила свое фото с якобыиспачканным наркотиком носом, поставив фоном песню ВИА "Пламя""Снег кружится".В защиту выступил и гендиректор телеканала"Пятница!" Николай Картозия. Продюсер заявил, что сведения прозависимость Ивлеевой недостоверны – а сама телеведущая славится трудоголизмом иответственным отношением к делу.