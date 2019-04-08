Анастасия Ивлеева пополнила ряды команды инвалидов
отечественного шоу-бизнеса. Звезда сообщила в соцсети, что сломала руку.
Анастасия Ивлеева пополнила ряды команды "инвалидов
отечественного шоу-бизнеса". Звезда сообщила в соцсети, что сломала руку.
Загипсованную кисть руки
продемонстрировала в своем Instagram.
Детали происшествия, которое привело к такой ужасной травме, пока не сообщаются.
Напомним, Дима Билан не так давно сломал ногу. Состояние
певца довольно серьезное, артиста прооперировали. Тем не менее, Билан не
отменил концерты и выступал на обезболивающих препаратах.
"Потогонной" системой в российском шоу-бизнесе
возмутилась известный блогер. Лена Миро критиковала известных продюсеров – в
особенности Яну Рудковскую, которая заставляет не только Диму Билана, но и
своего мужа Евгения Плющенко выступать "на уколах", а также
эксплуатирует способности своего шестилетнего сына.
недавно опубликовала в Stories нецензурное
обращение к тем, кто распространяет домыслы о ее "наркозависимости".
Позже Ивлеева перевела все в шутку: она разместила свое фото с якобы
испачканным наркотиком носом, поставив фоном песню ВИА "Пламя"
"Снег кружится".
В защиту выступил и гендиректор телеканала
"Пятница!" Николай Картозия. Продюсер заявил, что сведения про
зависимость Ивлеевой недостоверны – а сама телеведущая славится трудоголизмом и
ответственным отношением к делу.