Актер Владимир Зеленский опасается за свою жизнь. Штаб кандидата в президенты попросил полицию обеспечить его охраной накануне второго тура выборов.

Актер ВладимирЗеленский опасается за свою жизнь. Штаб кандидата в президенты попросил полициюобеспечить его охраной накануне второго тура выборов.Об обращенииЗеленского в полицию сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.Сам глава МВД Арсен Аваков ранее говорил о том, что его ведомство перед первымтуром охраняло несколько кандидатов впрезиденты Украины, кроме Петра Порошенко. Главу государства охраняетсобственное управление.Между тем покане ясно, кто будет осуществлять охрану на стадионе "Олимпийский" в Киеве, гдена днях должны пройти дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Настадионе около ста тысяч мест для зрителей и, скорее всего, он будет полностьюзаполнен. В таких условиях обеспечить безопасность первого лица государствабудет непросто.Первый турпрезидентских выборов прошел на Украине 31 марта, никто из 38 кандидатов несмог набрать половины голосов избирателей. Во второй тур вышли действующийпрезидент Петр Порошенко и лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.Причем, шоумен набрал в два раза больше голосов избирателей.Провести дебатына стадионе предложил актер, разместив свое видеообращение к президенту всоцсетях. Подумав несколько часов Порошенко согласился, после чего кандидатысдали анализы крови на алкоголь и наркотики. Результаты тестов не выявилизапрещенных веществ.