73-летний артист и его 30-летняя фаворитка вместе вышли в свет. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова появились на ледовом шоу Ильи Авербуха.

73-летний артист и его 30-летняя фаворитка вместе вышли всвет. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова появились на ледовом шоу ИльиАвербуха.Парочка воздержалась от общения с журналистами. Артист и егомолодая возлюбленная старались не привлекать к себе внимания: украдкой проследовалина свои места. Меж тем в личном Instagram восхищенный Евгений Петросян поделился впечатлениями от увиденного."На льду перед зрителями предстают многократные чемпионыРоссии, Европы, мира, чемпионы Олимпийских игр, там нет не именитых. И всевместе они создают феерический букет, волшебно воздействующий на зрителя.Авербух – фанатик своего дела! "Большой художник!" – написал артист и опубликовалкороткую видеозапись с мероприятия.Брухунова также отчиталасьо посещении ледового шоу. В личном микроблоге она опубликовала кадры снятые стого же ракурса, что и у Петросяна.Напомним, о том, что общается со своейпомощницей не только по рабочим вопросам стало известно в 2018 году, послетого, как жена юмориста Елена Степаненко подала на развод. Выяснилось, что артистжил с молодой пассией с 2013 года.В ноябре прошлого года юморист развелся с супругой, и ужечерез месяц Татьяна Брухунова дала первое большое интервью на Пером канале. Там она подтвердила, что состоит в отношениях с Петросяном.После этого фавориткастала появляться нателевидении. Например, недавно Татьяну пригласили занять кресло звездногонаставника в одном из выпусков программы "Модный приговор". Об этом сообщает .