73-летний артист и его 30-летняя фаворитка вместе вышли в
свет. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова появились на ледовом шоу Ильи
Авербуха.
73-летний артист и его 30-летняя фаворитка вместе вышли в
свет. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова появились на ледовом шоу Ильи
Авербуха.
Парочка воздержалась от общения с журналистами. Артист и его
молодая возлюбленная старались не привлекать к себе внимания: украдкой проследовали
на свои места. Меж тем в личном Instagram восхищенный Евгений Петросян поделился впечатлениями от увиденного.
"На льду перед зрителями предстают многократные чемпионы
России, Европы, мира, чемпионы Олимпийских игр, там нет не именитых. И все
вместе они создают феерический букет, волшебно воздействующий на зрителя.
Авербух – фанатик своего дела! "Большой художник!" – написал артист и опубликовал
короткую видеозапись с мероприятия.
Брухунова также отчиталась
о посещении ледового шоу. В личном микроблоге она опубликовала кадры снятые с
того же ракурса, что и у Петросяна.
Напомним, о том, что общается со своей
помощницей не только по рабочим вопросам стало известно в 2018 году, после
того, как жена юмориста Елена Степаненко подала на развод. Выяснилось, что артист
жил с молодой пассией с 2013 года.
В ноябре прошлого года юморист развелся с супругой, и уже
через месяц Татьяна Брухунова дала первое большое интервью на Пером канале. Там она подтвердила, что состоит в отношениях с Петросяном.
После этого фавориткастала появляться на
телевидении. Например, недавно Татьяну пригласили занять кресло звездного
наставника в одном из выпусков программы "Модный приговор". Об этом сообщает .