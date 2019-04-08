Власти Москвы по просьбам местных жителей изменят проект планировки территории поселка Западный в районе Солнцево. Как отметил один из авторов документа, глава Архитектурно-планировочной мастерской №4 Павел Калинов, это позволит создать комфортную среду для взрослых и детей.

Власти Москвы по просьбам местных жителей изменят проект планировки территории поселка Западный в районе Солнцево. Как отметил один из авторов документа, глава Архитектурно-планировочной мастерской №4 Павел Калинов, это позволит создать комфортную среду для взрослых и детей.Концепция проходит публичные слушания. "Проектсоздан на основании пожеланий и предложений жителей района Солнцево, причем входе его разработки мы постарались учесть интересы каждого", – отметилКалинов.По его словам, в районе реновации будет собственнаяинфраструктура: школа, детсад, физкультурно-оздоровительный комплекс.Позаботились и об автомобилистах – транспорт можно будет оставить на открытойгородской парковке или на двух наземных крытых паркингах.Мамы с маленькими детьми смогут с комфортом проводить времяв уютных дворах, свободных от машин, рассказал архитектор. "На первыхэтажах домов откроются кафе, магазины и объекты сферы услуг в шаговойдоступности", – уточнил Калинов.Во дворах будут высажены деревья и кустарники, также появятся вазоны и цветники. Разработчики концепции учли близость реки Сетунь:вдоль улиц Новопеределкинская и Родниковая появятся комфортные для прогулокобщественные зоны.Позаботились авторы проекта и о транспортной доступностирайона. Концепция реновации предусматривает реконструкцию улиц Родниковая,Авиаторов и Производственная. Внутри кварталов появятся новые проезды, а напересечении с Киевским шоссе – транспортная развязка.Новые дома для переселенцев по программе реновации будутотвечать всем требованиям к современному жилью. Коммерческие помещения напервых этажах, в квартирах – утепленные двери, стеклопакеты смоскитными сетками, застекленные балконы, отделка класса "комфорт".Напомним, что 28 марта начались публичные слушания по первымшести проектам планировок кварталов реновации. С 4 по 10 апреля экспозициипроходят в районах Ивановское, Метрогородок, Митино, Очаково-Матвеевское,Северное Тушино и Солнцево.Местные жители могут ознакомиться с представленнымиконцепциями, задать вопросы, озвучить замечания и предложения по проектам.Собрание участников публичных слушаний пройдет 11 апреля. Информацию о месте ивремени экспозиций можно узнать в Инфоцентре реновации на 2-й Брестской, дом 6.Мнения жителей будут переданы проектировщикам и архитекторам.Программа реновации ветхого жилого фонда в Москве утверждена1 июня 2017 года. Она затронет около миллиона москвичей, которые получатсовременное и комфортное жилье большей площади.Всего программа включает 5137 домов. Для нужд реновацииподготовлено 323 стартовые площадки, на которых будут возводиться дома дляпереселенцев. Планируется, что в этом году новое жилье получат более 12 тысяччеловек.