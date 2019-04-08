Власти Москвы по просьбам местных жителей изменят проект планировки территории поселка Западный в районе Солнцево. Как отметил один из авторов документа, глава Архитектурно-планировочной мастерской №4 Павел Калинов, это позволит создать комфортную среду для взрослых и детей.
Власти Москвы по просьбам местных жителей изменят проект планировки территории поселка Западный в районе Солнцево. Как отметил один из авторов документа, глава Архитектурно-планировочной мастерской №4 Павел Калинов, это позволит создать комфортную среду для взрослых и детей.
Концепция проходит публичные слушания. "Проект
создан на основании пожеланий и предложений жителей района Солнцево, причем в
ходе его разработки мы постарались учесть интересы каждого", – отметил
Калинов.
По его словам, в районе реновации будет собственная
инфраструктура: школа, детсад, физкультурно-оздоровительный комплекс.
Позаботились и об автомобилистах – транспорт можно будет оставить на открытой
городской парковке или на двух наземных крытых паркингах.
Мамы с маленькими детьми смогут с комфортом проводить время
в уютных дворах, свободных от машин, рассказал архитектор. "На первых
этажах домов откроются кафе, магазины и объекты сферы услуг в шаговой
доступности", – уточнил Калинов.
Во дворах будут высажены деревья и кустарники, также появятся вазоны и цветники. Разработчики концепции учли близость реки Сетунь:
вдоль улиц Новопеределкинская и Родниковая появятся комфортные для прогулок
общественные зоны.
Позаботились авторы проекта и о транспортной доступности
района. Концепция реновации предусматривает реконструкцию улиц Родниковая,
Авиаторов и Производственная. Внутри кварталов появятся новые проезды, а на
пересечении с Киевским шоссе – транспортная развязка.
Новые дома для переселенцев по программе реновации будут
отвечать всем требованиям к современному жилью. Коммерческие помещения на
первых этажах, в квартирах – утепленные двери, стеклопакеты с
москитными сетками, застекленные балконы, отделка класса "комфорт".
Напомним, что 28 марта начались публичные слушания по первым
шести проектам планировок кварталов реновации. С 4 по 10 апреля экспозиции
проходят в районах Ивановское, Метрогородок, Митино, Очаково-Матвеевское,
Северное Тушино и Солнцево.
Местные жители могут ознакомиться с представленными
концепциями, задать вопросы, озвучить замечания и предложения по проектам.
Собрание участников публичных слушаний пройдет 11 апреля. Информацию о месте и
времени экспозиций можно узнать в Инфоцентре реновации на 2-й Брестской, дом 6.
Мнения жителей будут переданы проектировщикам и архитекторам.
Программа реновации ветхого жилого фонда в Москве утверждена
1 июня 2017 года. Она затронет около миллиона москвичей, которые получат
современное и комфортное жилье большей площади.
Всего программа включает 5137 домов. Для нужд реновации
подготовлено 323 стартовые площадки, на которых будут возводиться дома для
переселенцев. Планируется, что в этом году новое жилье получат более 12 тысяч
человек.