В полицию обратился 74-летний житель Троицка, который сообщил, что в одном из магазинов оставил на прилавке кошелек, в котором находились денежные средства...

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 39-летнюю женщину, подозреваемую в краже кошелька у пенсионера.В территориальный отдел полиции обратился 74-летний житель Троицка, который сообщил, что в одном из магазинов по собственной неосторожности оставил на прилавке кошелек, в котором находились денежные средства. Вернувшись за ним, мужчина обнаружил, что в кошельке отсутствуют денежные средства.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Установили, что злоумышленница, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, взяла кошелек с прилавка и вышла из магазина. Спустя некоторое время она вернулась и передала кошелек сотрудникам охраны под предлогом того, что якобы нашла его на улице. Однако выяснилось, что денежные средства она уже успела похитить.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Троицкий» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999)010-51-79