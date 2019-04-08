Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала, злоумышленники выбирали детские товары, снимали защитные элементы и прятали вещи в своих сумках...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крюково задержали троих подозреваемых в краже детских товаров.В ОМВД России по району Крюково г. Москвы обратилась заместитель директора магазина, расположенного в одном из торговых центров района Крюково г. Зеленограда, с заявлением о принятии мер к неизвестным, которые из торгового зала похитили товары для новорожденных.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых. Ими оказались приезжие мужчина и две девушки в возрасте 29 лет.Как установило следствие, злоумышленники вместе приехали на арендованной автомашине в Зеленоград, однако в магазин зашли по отдельности. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала, приезжие выбирали детские товары, снимали защитные элементы и прятали вещи в своих сумках. После этого они покинули торговый центр.По данному факту дознавателем ОД ОМВД России по району Крюково возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31