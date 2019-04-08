Ольга Серябкина взбудоражила поклонников очередным эротичным фото. Звезда, выступающая под псевдонимом MOLLY, опубликовала в Instagram снимок в нижнем белье и цепочках. А фанатам предложила поговорить о музыкальных стилях.

Ольга Серябкина взбудоражила поклонников очередным эротичнымфото. Звезда, выступающая под псевдонимом MOLLY, опубликовала в Instagram снимокв нижнем белье и цепочках. А фанатам предложила поговорить о музыкальныхстилях.нередко радует поклонников откровеннымифотографиями. На сей раз звезда предстала перед фанатами в черном белье. Кроменего, на певице можно было заметить лишь несколько тоненьких цепочек."Лапуси, сегодня буду читать все ваши комменты. У когокакой самый любимый трек на альбоме? И вообще, где больше в кайф слушать моипесни? В дороге, на вечеринке или, может быть, на домашнем? Пишите здесь",– обратилась к подписчикам исполнительница (орфография и пунктуация оригинала -Прим. ред).Приглашение к дискуссии фанаты в большинстве своемпроигнорировали. Из больше занимал снимок – поклонники рассыпались вкомплиментах по поводу фигуры"Это огонь!", "Как горячо!", "Каквсегда богиня!", "Безумно нравятся все твои песни!", "Всепесни идеальны, переслушиваю миллион раз", – написали поклонники.Напомним, не так давно ушла от своегопродюсера Максимма Фадеева, начав сольную карьеру. Отношения с прежнимнаставником до последнего времени были напряженными, звезды обменивалиськолкостями в соцсетях. Однако после выхода дебютного альбома MOLLY Фадееврасчувствовался. Продюсер опубликовал в своем микроблоге обложку альбома, накотором представлена обнаженная Ольга – и похвалил творение своей бывшейподопечной.