Ольга Серябкина взбудоражила поклонников очередным эротичным
фото. Звезда, выступающая под псевдонимом MOLLY, опубликовала в Instagram снимок
в нижнем белье и цепочках. А фанатам предложила поговорить о музыкальных
стилях.
Ольга Серябкина взбудоражила поклонников очередным эротичным
фото. Звезда, выступающая под псевдонимом MOLLY, опубликовала в Instagram снимок
в нижнем белье и цепочках. А фанатам предложила поговорить о музыкальных
стилях.
нередко радует поклонников откровенными
фотографиями. На сей раз звезда предстала перед фанатами в черном белье. Кроме
него, на певице можно было заметить лишь несколько тоненьких цепочек.
"Лапуси, сегодня буду читать все ваши комменты. У кого
какой самый любимый трек на альбоме? И вообще, где больше в кайф слушать мои
песни? В дороге, на вечеринке или, может быть, на домашнем? Пишите здесь",
– обратилась к подписчикам исполнительница (орфография и пунктуация оригинала -
Прим. ред).
Приглашение к дискуссии фанаты в большинстве своем
проигнорировали. Из больше занимал снимок – поклонники рассыпались в
комплиментах по поводу фигуры
"Это огонь!", "Как горячо!", "Как
всегда богиня!", "Безумно нравятся все твои песни!", "Все
песни идеальны, переслушиваю миллион раз", – написали поклонники.
Напомним, не так давно ушла от своего
продюсера Максимма Фадеева, начав сольную карьеру. Отношения с прежним
наставником до последнего времени были напряженными, звезды обменивались
колкостями в соцсетях. Однако после выхода дебютного альбома MOLLY Фадеев
расчувствовался. Продюсер опубликовал в своем микроблоге обложку альбома, на
котором представлена обнаженная Ольга – и похвалил творение своей бывшей
подопечной.