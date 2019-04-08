Трагедия произошла в Оренбурге. Там во время циркового
представления скончался 67-летний мужчина.
Трагедия произошла в Оренбурге. Там во время циркового
представления скончался 67-летний мужчина.
Инцидент
произошел 7 апреля во время шоу в
спортивном комплексе "Звездный". Пенсионер
пришел в цирк с двумя внуками.
В какой-то момент его
вызвали на сцену для участия в нескольких номерах клоуны. Пожилому мужчине
нужно было помочь цирковым работникам в проведении
конкурса. Спустя несколько номеров пенсионер упал, сообщили в региональном
управлении Следственного
комитета России (СКР).
Прибывшие на место
происшествия медики констатировали смерть зрителя.
По факту его гибели пенсионера проводится проверка, назначена
судебно-медицинская экспертиза.
Похожий трагический
случай произошел 18 декабря прошлого года на утреннике в детском саду в Кемерово.
Тогда на праздничном мероприятии скончался
мужчина в костюме Деда Мороза. Мужчине стало плохо: он пожаловался на боль в
груди.
Пенсионеру вызвали скорую помощь, но он скончался до ее
приезда. Позднее стало
известно, что это был 67-летний заслуженный артист России Валерий
Титенко.
Напомним, в феврале этого года на Кубани перед судом предстал директор цирка-шапито, в котором на девочку набросилась цирковая львица. Инцидент произошел в конце октября. Малышка находилась в первом ряду, когда хищник атаковал ее. Ребенка срочно госпитализировали.