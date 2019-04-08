Трагедия произошла в Оренбурге. Там во время циркового представления скончался 67-летний мужчина.

Трагедия произошла в Оренбурге. Там во время цирковогопредставления скончался 67-летний мужчина.Инцидентпроизошел 7 апреля во время шоу вспортивном комплексе "Звездный". Пенсионерпришел в цирк с двумя внуками.В какой-то момент еговызвали на сцену для участия в нескольких номерах клоуны. Пожилому мужчиненужно было помочь цирковым работникам в проведенииконкурса. Спустя несколько номеров пенсионер упал, сообщили в региональномуправлении Следственногокомитета России (СКР).Прибывшие на местопроисшествия медики констатировали смерть зрителя.По факту его гибели пенсионера проводится проверка, назначенасудебно-медицинская экспертиза.Похожий трагическийслучай произошел 18 декабря прошлого года на утреннике в детском саду в Кемерово.Тогда на праздничном мероприятии скончалсямужчина в костюме Деда Мороза. Мужчине стало плохо: он пожаловался на боль вгруди.Пенсионеру вызвали скорую помощь, но он скончался до ееприезда. Позднее сталоизвестно, что это был 67-летний заслуженный артист России ВалерийТитенко.Напомним, в феврале этого года на Кубани перед судом предстал директор цирка-шапито, в котором на девочку набросилась цирковая львица. Инцидент произошел в конце октября. Малышка находилась в первом ряду, когда хищник атаковал ее. Ребенка срочно госпитализировали.