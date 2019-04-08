Соединенные Штаты Америки потребовали от национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на столицу Ливии Триполи. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Соединенные Штаты Америки потребовали от национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на столицу Ливии Триполи. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.В письменном заявлении Помпео говорится, что США глубоко обеспокоены боевыми действиями, которые ведутся у Триполи. Штаты ясно дали понять, что против военного наступления подразделений Хафтара, и призывают немедленно прекратить эту операцию против столицы Ливии. "Силы должны вернуться на прежние позиции", — цитирует слова Майка Помпео РИА Новости.Госсекретарь США подчеркнул, что за срочную деэскалацию ситуации ответственны все вовлеченные стороны. Также он добавил, что военное наступление на Триполи ставит под угрозу жизни гражданских лиц и подрывает перспективы лучшего будущего для всех граждан Ливии.По мнению Соединенных Штатов Америки, у данного конфликта нет военного решения.