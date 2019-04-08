Актер
сделал откровенное заявление на своей странице в Facebook. Марат Башаров
рассказал, что отписал экс-супруге Елизавете Шевырковой квартиру.
Актер
сделал откровенное заявление на своей странице в Facebook. Марат Башаров
рассказал, что отписал экс-супруге Елизавете Шевырковой квартиру.
Долгое время отрицавший факт развода артист
признался, что официально они уже не вместе. Судя по словам Марата Башарова, он
в большой обиде на бывшую жену.
"Она шантажировала меня
заявлением в полицию. Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом
случае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет
под фамилией своей мамы и брата", – приводит запись актера в соцсети Однако вскоре смелое признание Маратом
Башаровым было удалено.
Пользователи
соцсети в комментариях осудили артиста за грубость по отношению к Елизавете Шевырковой.
Ведь именно из-за рукоприкладства женщина подала на развод с
ним.
Прокомментировала ситуацию и экс-супруга актера.
"Поведение Марата похоже на абсурд", – высказалась Елизавета Шевыркова.
Напомним, в конце декабря 2018 года бывшая
жена попала в больницу со сломанным носом. Сначала женщина
пыталась не выносить сор из избы, но уже вскоре рассказала, что избил ее пьяный
муж. Тогда Шевыркова бежала из дома с маленьким сыном. На развод она подала, находясь
вместе с ребенком в Таиланде.