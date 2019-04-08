Актер сделал откровенное заявление на своей странице в Facebook. Марат Башаров рассказал, что отписал экс-супруге Елизавете Шевырковой квартиру.

Актерсделал откровенное заявление на своей странице в Facebook. Марат Башароврассказал, что отписал экс-супруге Елизавете Шевырковой квартиру.Долгое время отрицавший факт развода артистпризнался, что официально они уже не вместе. Судя по словам Марата Башарова, онв большой обиде на бывшую жену."Она шантажировала менязаявлением в полицию. Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любомслучае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живетпод фамилией своей мамы и брата", – приводит запись актера в соцсети Однако вскоре смелое признание МаратомБашаровым было удалено.Пользователисоцсети в комментариях осудили артиста за грубость по отношению к Елизавете Шевырковой.Ведь именно из-за рукоприкладства женщина подала на развод сним.Прокомментировала ситуацию и экс-супруга актера."Поведение Марата похоже на абсурд", – высказалась Елизавета Шевыркова.Напомним, в конце декабря 2018 года бывшаяжена попала в больницу со сломанным носом. Сначала женщинапыталась не выносить сор из избы, но уже вскоре рассказала, что избил ее пьяныймуж. Тогда Шевыркова бежала из дома с маленьким сыном. На развод она подала, находясьвместе с ребенком в Таиланде.