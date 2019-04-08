Известная модель удивила поклонников. Ирина Шейк оказалась в
постели не с мужем.
Известная модель удивила поклонников. Ирина Шейк оказалась в
постели не с мужем.
Пресса уже несколько месяцев муссирует слух о том, что брак
модели и актера Брэдли Купера переживает не лучшие времена. Якобы Ирина Шейк
заподозрила мужа в романе с певицей Леди Гагой.
Судя по всему, модель сама не прочь дать повод для сплетен. В личном
Instagram она опубликовала провокационный снимок.
В кадре Шейк в кремовом платье с большим декольте и полотенцем на голове удобно устроилась в кровати. Рядом с ней лежит итальянский
модельер Риккардо Тиши. Примечательно, что красавец-мужчина запечатлен без штанов, возможно
в коротких шортах. "Спящие красавицы", – подписала свой пост Ирина.
Поклонников модели снимок позабавил. Многие отметили, что
Брэдли Куперу следует держать ухо востро.
Меж тем настоящие фанаты Ирины Шейк в курсе, что Рикардо девушки,
даже такие шикарные как Ирина, не интересуют. Между моделью и дизайнером
исключительно рабочие отношения. Совсем недавно она приняла участие в его новом
показе, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне. верна
мужу.
Напомним, в марте 2017 года модель и актер стали родителями
чудесной малышки. Дочь назвали Леей. почти сразу вернулась в форму и
продолжила блистать на подиуме и красных дорожках.