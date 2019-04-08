Известная модель удивила поклонников. Ирина Шейк оказалась в постели не с мужем.

Известная модель удивила поклонников. Ирина Шейк оказалась впостели не с мужем.Пресса уже несколько месяцев муссирует слух о том, что бракмодели и актера Брэдли Купера переживает не лучшие времена. Якобы Ирина Шейкзаподозрила мужа в романе с певицей Леди Гагой.Судя по всему, модель сама не прочь дать повод для сплетен. В личномInstagram она опубликовала провокационный снимок.В кадре Шейк в кремовом платье с большим декольте и полотенцем на голове удобно устроилась в кровати. Рядом с ней лежит итальянскиймодельер Риккардо Тиши. Примечательно, что красавец-мужчина запечатлен без штанов, возможнов коротких шортах. "Спящие красавицы", – подписала свой пост Ирина.Поклонников модели снимок позабавил. Многие отметили, чтоБрэдли Куперу следует держать ухо востро.Меж тем настоящие фанаты Ирины Шейк в курсе, что Рикардо девушки,даже такие шикарные как Ирина, не интересуют. Между моделью и дизайнеромисключительно рабочие отношения. Совсем недавно она приняла участие в его новомпоказе, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне. вернамужу.Напомним, в марте 2017 года модель и актер стали родителямичудесной малышки. Дочь назвали Леей. почти сразу вернулась в форму ипродолжила блистать на подиуме и красных дорожках.