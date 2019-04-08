Отравленный в Эймсбери британец не знает ничего о своем диагнозе и о методах лечения. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

Отравленный в Эймсбери британец не знает ничего о своем диагнозе и о методах лечения. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.Речь идет о Чарли Роули, который, по версии Скотланд-Ярда, пострадал от того же нервно-паралитического яда, что и бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью.Роули сам пришел к послу Александру Яковенко. Он рассказал, что страдает из-за потери зрения и провалов памяти, а еще у него нарушена координация. Глава дипмиссии рассказал, что британец думает о лечении в одной из европейских клиник.Два жителя Эймсбери отравились 30 июня 2018 года, напоминает телеканал "Россия 24". Их госпитализировали в критическом состоянии. Чарли Роули выжил, а находившаяся с ним женщина Дон Стерджес погибла.