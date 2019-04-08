Жители северных районов Норвегии не на шутку испугались, когда увидели в ночном небе странные яркие голубовато-зеленые пятна. Инцидент произошел в ночь на 6 апреля.

Жителисеверных районов Норвегии не на шутку испугались, когда увидели в ночном небестранные яркие голубовато-зеленые пятна. Инцидент произошел в ночь на 6 апреля.На фоне полярного сияния цепочки из пятен топоявлялись, то исчезали. Взволнованные люди обращались в полицию. В основномэто были пожилые или очень старые местные жители. Однако такой эффект получилсяв результате запуска геофизических ракет в рамкахнаучно-исследовательского проекта NASA, сообщает The Sun.Оказывается, при помощи специальных ракет ученыеисследуют поведение заряженных в ионосфере частиц. Проект носит название AZURE ипризван изучить такое явление, как северное сияние.