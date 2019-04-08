Жители
северных районов Норвегии не на шутку испугались, когда увидели в ночном небе
странные яркие голубовато-зеленые пятна. Инцидент произошел в ночь на 6 апреля.
Жители
северных районов Норвегии не на шутку испугались, когда увидели в ночном небе
странные яркие голубовато-зеленые пятна. Инцидент произошел в ночь на 6 апреля.
На фоне полярного сияния цепочки из пятен то
появлялись, то исчезали. Взволнованные люди обращались в полицию. В основном
это были пожилые или очень старые местные жители. Однако такой эффект получился
в результате запуска геофизических ракет в рамках
научно-исследовательского проекта NASA, сообщает The Sun.
Оказывается, при помощи специальных ракет ученые
исследуют поведение заряженных в ионосфере частиц. Проект носит название AZURE и
призван изучить такое явление, как северное сияние.