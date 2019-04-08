Некоторые профессии действительно позволяют жить достойно на старости лет. Эксперты рассказали о том, у кого может быть высокая пенсия.

Некоторые профессии действительно позволяют житьдостойно на старости лет. Эксперты рассказали о том, у кого может быть высокаяпенсия.По словам директора Института социальной политикии социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергея Смирнова,особняком от остальных регионов России стоит столица. Минимальная пенсия здесь составляет 17 тысяч500 рублей.По его словам, повышенная пенсия для москвичей объясняетсяутвержденным в столице социальным стандартом. Есть в столице и те,кто в пожилом возрасте получает более 30 тысяч рублей. В целом же,как отметил специалист, пенсия напрямую зависит от уровня заработнойплаты, которую получал сотрудник.Согласно исследованию ВТБ, число россиян с доходами выше 120-150 тысячрублей в месяц оценивается в 1,3 миллиона человек (0,9% населениястраны). Первые претенденты на получение высокой пенсии – это госчиновникии депутаты, пояснил независимый эксперт по социальной политике,доктор экономических наук Андрей Гудков.Так, если госслужащий зарабатывал ежемесячно 100тысяч рублей, то на пенсии будет получать 70 тысяч. Еще большие суммымогут получать судьи, которые длительное время проработали в системе.Экономист Андрей Гудков раскрыл профессии, которые дают возможностьполучать на заслуженном отдыхе пенсии, превышающие 100 тысяч рублей. По егоданным, на столь могут рассчитывать военные,сотрудники правоохранительных органов и космонавты. Самыеу космонавтов – более 400 тысяч рублей.