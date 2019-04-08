В Кремле не исключили переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в случае, если шоумен станет президентом Украина. Пресс-секретарь главы государства обозначил условия такой встречи.

Кремле не исключили переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского вслучае, если шоумен станет президентом Украина. Пресс-секретарь главыгосударства обозначил условия такой встречи.ДмитрийПесков прокомментировал слова Владимира Зеленского о готовности встретиться сПутиным. Российский президент всегда открыт к диалогу для решения всехпроблем, которые стоят на повестке дня. Но при этом переговоры не должныпроходить в обрамлении провокаций и диверсий, заявил представитель Кремля."ПрезидентПутин с самого начала был и остается серьезным сторонником этого диалога. Крометого, президент Путин также неоднократно говорил, что чтобы урегулироватьконфликт на Донбассе главное – не диалог с Москвой. Москва не являетсяучастницей этого конфликта", – напомнил Песков позицию России, не раз озвученнуюна международных площадках.Конфликтмогут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом."Это вовсене значит, что переговоры между президентами двух стран не будут проводиться",– резюмировал Дмитрий Песков.Ранее артистВладимир заявил, что готов к переговорам спрезидентом России. Но при этом он тоже поставил условие: говорить с Путинымшоумен намерен в присутствии западных представителей. Главную цельпредполагаемых переговоров Зеленский обозначил так: нам нужно как можно быстреепрекратить огонь в Донбассе.Действующийпрезидент Украины Петр Порошенко и актер Владимир поборются за креслоглавы государства во втором туре выборов. Голосование намечено на 21 апреля, занесколько дней до этого кандидаты намерены провести дебаты на самом большом вКиеве стадионе.