В
Кремле не исключили переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в
случае, если шоумен станет президентом Украина. Пресс-секретарь главы
государства обозначил условия такой встречи.
В
Кремле не исключили переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в
случае, если шоумен станет президентом Украина. Пресс-секретарь главы
государства обозначил условия такой встречи.
Дмитрий
Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о готовности встретиться с
Путиным. Российский президент всегда открыт к диалогу для решения всех
проблем, которые стоят на повестке дня. Но при этом переговоры не должны
проходить в обрамлении провокаций и диверсий, заявил представитель Кремля.
"Президент
Путин с самого начала был и остается серьезным сторонником этого диалога. Кроме
того, президент Путин также неоднократно говорил, что чтобы урегулировать
конфликт на Донбассе главное – не диалог с Москвой. Москва не является
участницей этого конфликта", – напомнил Песков позицию России, не раз озвученную
на международных площадках.
Конфликт
могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом.
"Это вовсе
не значит, что переговоры между президентами двух стран не будут проводиться",
– резюмировал Дмитрий Песков.
Ранее артист
Владимир заявил, что готов к переговорам с
президентом России. Но при этом он тоже поставил условие: говорить с Путиным
шоумен намерен в присутствии западных представителей. Главную цель
предполагаемых переговоров Зеленский обозначил так: нам нужно как можно быстрее
прекратить огонь в Донбассе.
Действующий
президент Украины Петр Порошенко и актер Владимир поборются за кресло
главы государства во втором туре выборов. Голосование намечено на 21 апреля, за
несколько дней до этого кандидаты намерены провести дебаты на самом большом в
Киеве стадионе.