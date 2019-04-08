Сергей Лавров встретился с королем Иордании Абдаллой Вторым. Министр иностранных дел РФ передал монарху лучшие пожелания от российского президента.

Сергей Лавров встретился с королем Иордании Абдаллой Вторым. Министр иностранных дел РФ передал монарху лучшие пожелания от российского президента.Также Лавров провел переговоры со своим иорданским коллегой. Обсудили тяжелую ситуацию в лагере беженцев "Рукбан" в Сирии. Глава МИД Иордании заверил, что королевство готово сотрудничать для разрешения кризиса. Сергей Лавров подчеркнул: Москва будет добиваться от Вашингтона создания условий, чтобы мирные жители смогли покинуть лагерь."США объявили о создании зоны безопасности. "Рукбан" находится внутри этой зоны. Вокруг полно незаконных вооруженных формирований, с которыми американцы сотрудничают. Американцы долго отказывались говорить о расформировании лагеря, настаивали, чтобы при участии ООН направлялись гуманитарные конвои в лагерь. Это означало только одно — что они хотят эту ситуацию увековечить", — комментирует ситуацию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Лагерь беженцев "Рукбан" находится на границе Сирии с Иорданией, напоминает телеканал "Россия 24". Эта зона подконтрольна США. Сейчас в лагере порядка 50 тысяч человек. Российские и сирийские власти не раз указывали, что условия там чудовищные. Каждый день люди умирают от голода и болезней. Однако Штаты препятствуют эвакуации. Более того, подконтрольные им боевики делают все, чтобы не выпускать беженцев из этого фактически концлагеря.