Технические проблемы, которые возникли в работе Системы быстрых платежей в воскресенье, 7 апреля, устранены. Информация об этом появилась на сайте Банка России.

Технические проблемы, которые возникли в работе Системы быстрых платежей в воскресенье, 7 апреля, устранены. Информация об этом появилась на сайте Банка России.Как говорится в тексте сообщения, с 23:00 по московскому времени Система быстрых платежей работает в штатном режиме, сервисы системы предоставляются в полном объеме.По данным ЦБ РФ, с утра пользователи системы испытывали сложности, возникшие в связи с внеплановыми работами со стороны внешних провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов.Система быстрых платежей, разработанная Центробанком, была запущена для всех клиентов банков-участников 28 февраля текущего года. Она позволяет физическим лицам круглосуточно осуществлять мгновенные платежи по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя денежного перевода. Следующий этап развития системы – запуск платежей в пользу юридических лиц с помощью QR-кода при оплате товаров и услуг. Запуск этого этапа ожидается во второй половине 2019 года, передает ТАСС.