Журналист и телеведущий высмеял рассуждения своего коллеги Владимира Познера о том, что у нашей страны нет национальной идеи. Владимир Соловьев рассказал, что объединяет россиян.

Журналист и телеведущий высмеял рассуждения своего коллеги Владимира Познера о том, что у нашей страны нет национальной идеи. Владимир Соловьев рассказал, что объединяет россиян.Скандал разгорелся после того, как Владимир Познер в своемблоге заявил об отсутствии в России идеи, которая могла быобъединить ее граждан. Журналист считает, что в настоящее время россиянене верят ни Госдуме, ни Совету Федерации, ни дажепрезиденту, а сплотить их способна только правда.Владимир Соловьев за эти слова набросился на коллегу седким комментарием. Высказывания Познера он назвал "банальностями". "Я могу произнести еще несколько глубоких мыслей:Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес", – цитируетведущего . Он добавил, что очень рад тому, что Познер "наконецосознал" эту очевидную мысль."Национальная идея есть, но пока она не озвученаи не сформулирована", – заявил . Он уверен,что эта идея совсем скоро обретет конкретику.Журналист добавил,что без национальной идеи "мы бы давно распались". В качестве примера элементанациональной идеи россиян привел патриотическую акцию"Бессмертный полк", когда граждане нашей страны в День победы выходятна улицы с фотографиями своих родственников, погибших в ВеликойОтечественной войне.