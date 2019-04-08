Журналист и телеведущий высмеял рассуждения своего коллеги Владимира Познера о том, что у нашей страны нет национальной идеи. Владимир Соловьев рассказал, что объединяет россиян.
Журналист и телеведущий высмеял рассуждения своего коллеги Владимира Познера о том, что у нашей страны нет национальной идеи. Владимир Соловьев рассказал, что объединяет россиян.
Скандал разгорелся после того, как Владимир Познер в своем
блоге заявил об отсутствии в России идеи, которая могла бы
объединить ее граждан. Журналист считает, что в настоящее время россияне
не верят ни Госдуме, ни Совету Федерации, ни даже
президенту, а сплотить их способна только правда.
Владимир Соловьев за эти слова набросился на коллегу с
едким комментарием. Высказывания Познера он назвал "банальностями". "Я могу произнести еще несколько глубоких мыслей:
Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес", – цитирует
ведущего . Он добавил, что очень рад тому, что Познер "наконец
осознал" эту очевидную мысль.
"Национальная идея есть, но пока она не озвучена
и не сформулирована", – заявил . Он уверен,
что эта идея совсем скоро обретет конкретику.
Журналист добавил,
что без национальной идеи "мы бы давно распались". В качестве примера элемента
национальной идеи россиян привел патриотическую акцию
"Бессмертный полк", когда граждане нашей страны в День победы выходят
на улицы с фотографиями своих родственников, погибших в Великой
Отечественной войне.