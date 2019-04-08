В отношении одного фигуранта возбуждено уголовное дело, второй в ближайшее время предстанет перед судом.
В конце марта сотрудниками патрульно-постовой службы МО МВД России «Муромский», находившимися на маршруте патрулирования в районном центре, по подозрению в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, был задержан 27-летний местный житель.
В ходе личного досмотра в кармане куртки задержанного полицейские обнаружили фольгированный сверток, в котором находились 10 полиэтиленовых пакетиков с веществом зеленого цвета.
Экспертным заключением подтверждено, что в свертках находилось наркотическое средство синтетического происхождения массой более трех граммов.
В отношении молодого человека следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).
При аналогичных обстоятельствах в феврале текущего года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» задержали 28-летнего местного жителя.
При осмотре машины, на которой передвигался фигурант, оперативники изъяли бумажные свертки с порошкообразным содержимым. Проведенное впоследствии химическое исследование подтвердило, что в свертках находились синтетические наркотики массой почти два грамма.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного в отношении гусевчанина по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, переданы в суд для рассмотрения по существу.
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.