В отношении одного фигуранта возбуждено уголовное дело, второй в ближайшее время предстанет перед судом.

В конце марта сотрудниками патрульно-постовой службы МО МВД России «Муромский», находившимися на маршруте патрулирования в районном центре, по подозрению в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, был задержан 27-летний местный житель.В ходе личного досмотра в кармане куртки задержанного полицейские обнаружили фольгированный сверток, в котором находились 10 полиэтиленовых пакетиков с веществом зеленого цвета.Экспертным заключением подтверждено, что в свертках находилось наркотическое средство синтетического происхождения массой более трех граммов.В отношении молодого человека следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).При аналогичных обстоятельствах в феврале текущего года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» задержали 28-летнего местного жителя.При осмотре машины, на которой передвигался фигурант, оперативники изъяли бумажные свертки с порошкообразным содержимым. Проведенное впоследствии химическое исследование подтвердило, что в свертках находились синтетические наркотики массой почти два грамма.В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного в отношении гусевчанина по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.