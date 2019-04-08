При обследовании места проживания подозреваемого были обнаружены три заграничных паспорта гражданина РФ на имя задержанного, два паспорта гражданина РФ, один из которых является поддельным...

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве задержан 65-летний мужчина, нелегально находящийся на территории столичного региона», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Погонном проезде был задержан 65-летний приезжий из ближнего зарубежья.При обследовании квартиры, где проживает задержанный, оперативники обнаружили и изъяли документы, а именно: три заграничных паспорта гражданина РФ на имя задержанного, два паспорта гражданина РФ, один из которых является поддельным. Согласно результатам исследования было установлено, что в документе произведена замена фотокарточки. Также в результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт отсутствия у подозреваемого гражданства Российской Федерации и необоснованной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации.По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».В отношении задержанного принято решение о помещении в ЦВСИГ ГУ МВД России по г. Москве с целью последующей депортации за пределы РФ.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70