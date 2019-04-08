Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, когда заявитель отошел, зашел за прилавок стойки администратора и тайно похитил рюкзак, после чего скрылся...

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками ППСП ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали 28-летнего ранее судимого москвича по подозрению в краже рюкзака.В дежурную часть ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы поступило сообщение о краже от администратора парикмахерской, расположенной на улице Удальцова. Потерпевший рассказал, что из помещения пропал его рюкзак, в котором находились денежные средства, документы и личные вещи.Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Проспекте Вернадского. Им оказался 28-летний ранее судимый москвич.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, когда заявитель отошел, зашел за прилавок стойки администратора и тайно похитил рюкзак, после чего скрылся. Похищенным распорядился по собственному усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93