Злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, когда в подъезде жилого дома никого не было, тайно вынимали из пожарных шкафов пожарные рукава, убирали их в сумку и тайно выносили из подъездов...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали подозреваемых в краже 22 пожарных рукавов.В ОМВД России по району Солнцево г.Москвы поступило заявление от одного из руководителей управляющей организации. По его словам, неизвестный похитил 22 пожарных рукава из нескольких подъездов жилого дома на улице Авиаторов.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемых. Ими оказались 31-летняя и 50-летний москвичи.Установлено, что злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, когда в подъезде жилого дома никого не было, тайно вынимали из пожарных шкафов пожарные рукава, убирали их в сумку и тайно выносили из подъездов. Похищенное они продали, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93