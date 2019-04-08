Злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, когда в подъезде жилого дома никого не было, тайно вынимали из пожарных шкафов пожарные рукава, убирали их в сумку и тайно выносили из подъездов...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали подозреваемых в краже 22 пожарных рукавов.
В ОМВД России по району Солнцево г.Москвы поступило заявление от одного из руководителей управляющей организации. По его словам, неизвестный похитил 22 пожарных рукава из нескольких подъездов жилого дома на улице Авиаторов.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемых. Ими оказались 31-летняя и 50-летний москвичи.
Установлено, что злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, когда в подъезде жилого дома никого не было, тайно вынимали из пожарных шкафов пожарные рукава, убирали их в сумку и тайно выносили из подъездов. Похищенное они продали, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЗАО
(499)233-91-93