Жительницу Санкт-Петербурга (1955 года рождения) убило струей кипятка, попавшей в ее квартиру после прорыва трубы на улице. Также ожоги получил ее сын. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Жительницу Санкт-Петербурга убило струей кипятка, попавшей в ее квартиру после прорыва трубы на улице.Трагедия произошла на 2-й Комсомольской улице в Красносельском районе. Ночью около дома прорвало трубопровод с горячей водой. Напором выбило окно квартиры на первом этаже. От ожогов погибла женщина (1955 года рождения), а ее сын получил ожоги.Также трубу с кипятком прорвало на проспекте Ветеранов. В результате аварии без горячей воды остались почти 23 тысячи человек.Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Прорывы трубопровода — частое явление для Санкт-Петербурга. Осенью администратор кафе заметил течь и вывел посетителей на улицу. Но там было холодно, и два молодых человека вернулись, чтобы забрать вещи. Сотни тонн горячей воды в считаные секунды затопили кафе. Два паря обварились насмерть.В январе 2019 года фонтан кипятка бил из-под земли полтора часа, пока коммунальщики решали чья это зона ответственности. За неделю до этого в промоину провалились два автомобиля, один из них с водителем. Мужчина серьезно пострадал.