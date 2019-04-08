В Ливии продолжается военная операция по зачистке Триполи от террористов, которую ведет национальная армия фельдмаршала Хафтара. Однако за последние сутки наступление на город переросло в столкновения с силами Правительства национального согласия. С обеих сторон есть убитые и раненые. Что происходит в Ливии?

В Ливии продолжается военная операция по зачистке Триполи от террористов, которую ведет национальная армия фельдмаршала Хафтара. Однако за последние сутки наступление на город переросло в столкновения с силами Правительства национального согласия. С обеих сторон есть убитые и раненые. Что происходит в Ливии?Армия фельдмаршала Хафтара использовала авиацию. Удары с воздуха нанесли по позициям сил премьера Сараджа. В ООН в очередной раз призвали к перемирию, хотя бы временному, чтобы службы спасения и Красный полумесяц Ливии могли эвакуировать раненых и мирных жителей.Однако спустя несколько часов в столичной скорой помощи отчитались: стороны призыв проигнорировали. До районов столкновений врачи так и не добрались. Все, что остается медикам, — просить гражданское население по возможности не выходить на улицу. Тем временем вооруженные силы Правительства национального согласия Ливии, которое базируется в Триполи, объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".Вскоре после этого СМИ сообщили о новой воздушной атаке – на этот раз силами Правительства национального согласия Ливии. Целью, по некоторым данным, стал аэродром к юго-западу от Триполи. На фоне всех этих событий Ливию в спешке покинули американские подразделения.Местная пресса отмечает: это бегство стало первым официальным подтверждением того, что американские военные там вообще были. Ливию также покинули сотрудники итальянской компании Eni, которые занимались разработкой нефтяных месторождений. Хотя накануне в Ливийской национальной армии пообещали — военные Хафтара обеспечат безопасность посольств и иностранных компаний. В Ливии, после того как НАТО свергло законное правительство, по-прежнему царит двоевластие: на востоке заседает законно избранный парламент, а на западе, в Триполи, находится правительство во главе с Сараджем. Национальная нефтяная компания заявила о нейтралитете и сотрудничает с обеими сторонами. Целью наступления армии по-прежнему называют зачистку Триполи от террористических группировок.Примирительной межливийской конференции, которая должна пройти в стране в середине апреля, по словам представителей национальной армии, ничего не грозит. В подтверждение мирных намерений в небе над столицей истребители Хафтара нарисовали большое сердце.