Арсению Шульгину – младшему сыну певицы Валерии – прочили блестящую музыкальную карьеру. В 4 года его отдали учиться фортепианной игре в музыкальную школу имени Гнесиных. А в 13 он уже выступил в сопровождении Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Но сегодня у парня другие интересы. Подробности Валерия сообщила в интервью Дни.Ру за кулисами церемонии награждения музыкальной премии ЖАРА Music Awards – самого яркого события этой весны!

Арсению Шульгину – младшему сыну певицы Валерии – прочили блестящую музыкальную карьеру. В 4 года его отдали учиться фортепианной игре в музыкальную школу имени Гнесиных. А в 13 он уже выступил в сопровождении Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Но сегодня у парня другие интересы. Подробности Валерия сообщила в интервью "Дни.Ру" за кулисами церемонии награждения музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" – самого яркого события этой весны!20-летний Арсений Шульгин несколько лет назад стал бизнесменом – разработал авторский курс, в рамках которого обещает научить играть любую песню на фортепиано с нуля за 5 уроков всего за 7990 рублей. По словам Валерии, бизнес сына развивается удачно: "Сегодня, например, он улетает в Сочи – есть на что, значит".Как говорит артистка, ее сын – совершенно самостоятельный. "Он уже давно, лет пять, не берет у нас деньги на свои нужды, обеспечивает себя сам", – заверила Валерия. Ее радует, что музыку парень не оставляет, занимается, хотя выходить на сцену и зарабатывать на этом не планирует.Деловая жилка, кстати, у Арсения была всегда. Например, когда ему едва исполнилось 17 лет, он вместе с друзьями открыл кафе-кальянную на Лубянке. "Все получилось случайно, с родителями я свои дела не обсуждал", – пояснял тогда журналистам парень. Потом он открыл ресторан для состоятельной публики в Москве-сити, хотя сам уверял, что больше интересуется электронной коммерция и онлайн-торговлей. А чтобы быть настоящим профессионалом своего дела, поступил учиться в РЭУ им. Плеханова на факультета финансов и кредита.Стоит отметить, что все дети очень талантливы. Например, ее сын Артемий еще школьником уехал учиться в швейцарский Webster University на программиста и финансиста, а дочь Анна решила покорять российский шоу-бизнес, став актрисой, ведущей и певицей.