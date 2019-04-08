Анна Седокова поздравила с днем рождения своего сына Гектора. Певица призналась ему в любви – отметив при этом, что ее чувства не способны поколебать даже самые ужасные поступки наследника.

Анна Седокова поздравила с днем рождения своего сынаГектора. Певица призналась ему в любви – отметив при этом, что ее чувства неспособны поколебать даже самые ужасные поступки наследника.Снимок со своим самым главным сокровищем на руках опубликовала в Instagram. Певица попыталась описать свою безграничнуюлюбовь к чаду – и при этом вспомнила о его шалостях."Как можно сравнить с чем-то твою улыбку, сыночек. Какможно сказать, что я люблю тебя больше, когда ты таскаешь Марусю за хвост…Когда выливаешь всю воду из ваз на пол или кидаешь всю мамину косметику внаполненную ванную? Я люблю тебя несравнимо и всегда одинаково неизменносильно! Что бы ты не натворил в своей жизни!", – написала Седокова(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Как выяснилось, наследник Анны Седоковой также не прочьвремя от времени полакомиться собачьим кормом или порисовать маркером на полу съемнойквартиры – ремонт в недавно купленном жилье Анна еще не завершила.Кроме Гектора, у две дочери- Моника и Алина. С певицей живут только сын и Алина.Моника сейчас в США – ее увез туда отец. Анна Седокова долгое время не имела возможности видеться сдевочкой. Певица потратила много денег на адвокатов, которые в конце концоввыбили разрешение на общение звезды с дочерью, пишетНапомним, что недавно освоила профессию кондитера. В Instagram звезда разместила снимки, на которых держит в руках вафельные трубочки, сахарные персики и баночки со сгущенным молоком. Для фотосессии Анна выбрала яркие наряды с декольте. Певица пригласила поклонников посетить презентацию выпечки и десертов. Позже стало известно, что она открыла в Москве собственный бар и закатила шумную вечеринку по этому поводу.