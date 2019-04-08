У Петра Порошенко не могут быть хорошие анализы, поскольку он глубоко больной человек. У президента диабет, к тому же он злоупотребляет алкоголем.

У Петра Порошенко не могут быть хорошие анализы,поскольку он глубоко больной человек. У президента диабет, к тому же онзлоупотребляет алкоголем.Кандидат впрезиденты Украины Петр Порошенко не может иметь хорошие анализы, заявилполитолог Михаил Погребинский. По словам эксперта, в возрасте Порошенко хорошиеанализы бывают только у космонавтов, но никто не видел ракеты рядом с темместом, где президент сдавал кровь."Мы видели,когда Порошенко делал анализ, что он явно на космонавта не похож”, – заявилПогребинский. Действительно, при сдаче анализов общественность увиделапрезидента в неприглядном свете: выпирающий живот, тонкие руки, в которыхфельдшер долго не мог найти вену.Петр Порошенкои Владимир Зеленский сдавали анализы перед дебатами, которые должны пройти насамом большом в Киеве стадионе. Правда, пока не совсем понятно, когда состоитсяполитический батлл президента и щоумена: глава государства настаивает на однойдате, комик – на другой.Трибуны"Олимпийского", где должны пройти дебаты, вмещают 100 тысяч человек.Здесь проходили соревнования Олимпиады-80, футбольные матчи Лиги чемпионовУЕФА, игры Евро-2012, концерты поп-звезд и мировых легенд рока.Выступление политиков будет на стадионе впервые, входсделают бесплатным. Предвыборная схватка и Зеленского, как предполагается, продлится тричаса.Напомним, что действующий президент и актер вышливо второй тур выборов, он намечен на 21 апреля. Владимир Зеленский набрал в двараза больше голосов, чем Петр .