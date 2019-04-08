У Петра Порошенко не могут быть хорошие анализы,
поскольку он глубоко больной человек. У президента диабет, к тому же он
злоупотребляет алкоголем.
У Петра Порошенко не могут быть хорошие анализы,
поскольку он глубоко больной человек. У президента диабет, к тому же он
злоупотребляет алкоголем.
Кандидат в
президенты Украины Петр Порошенко не может иметь хорошие анализы, заявил
политолог Михаил Погребинский. По словам эксперта, в возрасте Порошенко хорошие
анализы бывают только у космонавтов, но никто не видел ракеты рядом с тем
местом, где президент сдавал кровь.
"Мы видели,
когда Порошенко делал анализ, что он явно на космонавта не похож”, – заявил
Погребинский. Действительно, при сдаче анализов общественность увидела
президента в неприглядном свете: выпирающий живот, тонкие руки, в которых
фельдшер долго не мог найти вену.
Петр Порошенко
и Владимир Зеленский сдавали анализы перед дебатами, которые должны пройти на
самом большом в Киеве стадионе. Правда, пока не совсем понятно, когда состоится
политический батлл президента и щоумена: глава государства настаивает на одной
дате, комик – на другой.
Трибуны
"Олимпийского", где должны пройти дебаты, вмещают 100 тысяч человек.
Здесь проходили соревнования Олимпиады-80, футбольные матчи Лиги чемпионов
УЕФА, игры Евро-2012, концерты поп-звезд и мировых легенд рока.
Выступление политиков будет на стадионе впервые, вход
сделают бесплатным. Предвыборная схватка и Зеленского, как предполагается, продлится три
часа.
Напомним, что действующий президент и актер вышли
во второй тур выборов, он намечен на 21 апреля. Владимир Зеленский набрал в два
раза больше голосов, чем Петр .