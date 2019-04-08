24 мая Тильде – младшей дочери самой популярной в России певицы Светланы Лободы – исполнится год. Но до сих пор общественность не знает, кто стал отцом ребенка – это тайна за семью печатями. По слухам, у певицы был роман с лидером группы Rammstein.

24 мая Тильде – младшей дочери самой популярной в России певицы Светланы Лободы – исполнится год. Но до сих пор общественность не знает, кто стал отцом ребенка – это тайна за семью печатями. По слухам, у певицы был роман с лидером группы Rammstein.Сама исполнительница личную жизнь никогда не комментирует. Лишь иногда в Сети появляются новости о том, что-де Светлана Лобода встретилась с Тиллем Линдеманном в Германии, сходила на его концерт, а он сделал подарок Еве, старшей дочери артистки...Единственный выход – поговорить с самим лидером группы Rammstein и попросить его рассказать об отношения со Светланой. Журналисты прижали рокера к стенке вопросом в лоб: "Вы герой нашей светской хроники, Вам приписывают роман с певицей Светланой Лободой. Развейте уже эти слухи. Скажите, что между вами было?"Музыкант не сломался и лишь больше напустил тумана. "О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите", – цитирует Тилля журнал "Жара magazine".Напомним, 5 апреля в Crocus City Hall прошла вторая церемония вручения премии "ЖАРА Music Awards". Победителей выбрали зрители и жюри, состоящее из топовых артистов, продюсеров и деятелей шоу-бизнеса. Лучшей певицей была названа До этого она успела собрать все главные музыкальные награды страны, включая "Песню года" и "Золотой граммофон".