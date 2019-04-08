По данным СМИ, экс-возлюбленные много времени проводят вместе.
Возможно, Кети Топурия и Гуф решили забыть прошлые обиды.
По данным СМИ, экс-возлюбленные много времени проводят вместе.
Возможно, Кети Топурия и Гуф решили забыть прошлые обиды.
По слухам, пара решила возобновить
дружеские отношения и с недавних пор начала все если не сначала, то с последней
главы, передает Super. Однако официальных заявлений на этот счет ни рэпер, ни солистка
группы A'Studio, пока не сделали.
Отметим, в прошлый раз Кети Топурия и
Гуф сообщили о своем романе лишь спустя год. Можно предположить, что и сейчас
информация об отношениях знаменитостей раскроется не скоро.
Напомним, о романе Кети Топурии и Гуфа стало
известно в конце января 2017 года. Тогда пара долго опровергала свои отношения,
ведь певица все еще была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. О разводе
исполнительница объявила осенью 2017-го и перестала скрывать отношения с рэпером.
Как писали "Дни.ру", полгода назад стало
известно, что и Гуф со скандалом расстались. Знаменитости разошлись из-за романа рэпера с
18-летней девушкой из Екатеринбурга. Звезды отписались
друг от друга в Instagram, а затем сделали публичные заявления.
Меж тем, Гуф ранее не
раз говорил, что не может выкинуть бывшую возлюбленную из своего сердца. В
песне, посвященной рэпер заявлял, что такую, как она, не найдет
никогда.