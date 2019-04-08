По данным СМИ, экс-возлюбленные много времени проводят вместе. Возможно, Кети Топурия и Гуф решили забыть прошлые обиды.

По данным СМИ, экс-возлюбленные много времени проводят вместе.Возможно, Кети Топурия и Гуф решили забыть прошлые обиды.По слухам, пара решила возобновитьдружеские отношения и с недавних пор начала все если не сначала, то с последнейглавы, передает Super. Однако официальных заявлений на этот счет ни рэпер, ни солисткагруппы A'Studio, пока не сделали.Отметим, в прошлый раз Кети Топурия иГуф сообщили о своем романе лишь спустя год. Можно предположить, что и сейчасинформация об отношениях знаменитостей раскроется не скоро.Напомним, о романе Кети Топурии и Гуфа сталоизвестно в конце января 2017 года. Тогда пара долго опровергала свои отношения,ведь певица все еще была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. О разводеисполнительница объявила осенью 2017-го и перестала скрывать отношения с рэпером.Как писали "Дни.ру", полгода назад сталоизвестно, что и Гуф со скандалом расстались. Знаменитости разошлись из-за романа рэпера с18-летней девушкой из Екатеринбурга. Звезды отписалисьдруг от друга в Instagram, а затем сделали публичные заявления.Меж тем, Гуф ранее нераз говорил, что не может выкинуть бывшую возлюбленную из своего сердца. Впесне, посвященной рэпер заявлял, что такую, как она, не найдетникогда.