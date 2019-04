Президент США Дональд Трамп принял отставку министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. В своем Twitter он сообщил имя преемника – им будет Кевин Макалинан.

Президент США Дональд Трамп принял отставку министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. В своем Twitter он сообщил имя преемника – им будет Кевин Макалинан, который в настоящее время занимает пост главы таможенно-пограничной службы. Трамп выразил уверенность в том, что новый министр будет работать "отлично".....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019Трамп не был доволен работой Нильсен, хотя она поддерживала его начинания, такие как строительство стены на границе с Мексикой или ограничения, вводимые против нелегалов.