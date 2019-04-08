Сами требования перевести хостелы в домах из жилого фонда в нежилой смогут только 3-5% участников рынка, считают представители бизнеса.

Сенаторы и депутаты на прошлой неделе нашли компромиссный вариант по хостелам. Закон, запрещающий размещать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу к концу курортного сезона – 1 октября, а не 1 июля, как планировалось в первоначальной редакции документа.Сам закон был принят в начале марта Госдумой, но позднее Совет Федерации отклонил его. Сенаторы заявили, что необходимо пересмотреть срок вступления закона в силу, чтобы дать время владельцам хостелов цивилизованно закрыть свой бизнес. В четверг – 4 апреля – депутаты на пленарном заседании Госдумы одобрили доработанный вариант, а 10 апреля его обещали одобрить сенаторы.Закон запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения. Оказывать гостиничные услуги можно будет только после перевода жилого помещения в нежилое. Помимо этого, помещение необходимо оснастить соответствующим оборудованием: звукоизоляцией номеров, противопожарными средствами, охранной сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.Законопроект вызвал бурную реакцию, как у представителей бизнеса и экспертов. Не раз высказывались опасения, что закон превратит сегмент в нелегальный: более половины хостелов закроются, остальные уйдут в тень. Это в свою очередь приведет к ослаблению конкуренции, и может ударить по ценам. При этом, основную цель, озвученную парламентариями – борьба с ночлежками – закон никак не решит.Однако, сам перенос вступления в силу закона на осень даст время бизнесу подготовиться, разместить гостей, которые уже успели забронировать места, а также появиться возможность детальнее проработать проект, считают эксперты.Уйти цивилизованноОтсрочка финального этапа рассмотрения законопроекта на осень даст возможность собственникам хостелов, которые подпадают под действие будущего закона, заблаговременно свернуть бизнес, не нарушив обязательства перед гостями. Гостям, соответственно, не придется в спешном порядке отменять поездки, теряя деньги, отмечает партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Усенко.Чтобы перевести хостелы из жилого в нежилой фонд понадобится в среднем 6-12 месяцев. Поэтому, чем раньше этим займутся владельцы хостелов, тем выше шанс успеть к 1 октября, говорит гендиректор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова. Однако, далеко не все хостелы смогут выполнить требования и легализоваться. Кто-то действительно уйдет в подполье, кто-то продаст бизнес.Выполнить сложно условия – сложно, потому что есть объекты, которые невозможно перевести, так как требования к жилому и нежилому помещению разные. Это, например, отдельный вход, эвакуационный выход. Где-то это будет невозможно сделать физически, поясняет Елена Лысенкова.Для хостелов не на первом этаже, без отдельной входной группы сделать это будет невозможно, подтверждает замдиректора, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова. "Сейчас мы уже наблюдаем тенденцию, что собственники смотрят другие помещения и планируют переезд", – говорит эксперт.Кроме этого, большинство хостелов размещены на арендных площадях. Поэтому переводом недвижимости должен будет заниматься собственник помещения, если он не захочет потерять арендатора, продолжает гендиректор Hospitality Income Consulting. "По моим оценкам, около 15% объектов по всей стране закроется или переедет в другое помещение. Однако, уйдут нелегальные, некачественные объекты", – считает эксперт.Объективно можно сказать, что предложение на рынке значительно сократится, так как, например, гостиничный рынок Санкт-Петербурга в основном состоит из хостелов и мини-отелей в жилом фонде, соглашается руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE.Для тех собственников, чьи хостелы будут закрыты, за оставшееся время можно найти и подготовить альтернативные площадки для переноса бизнеса. После того, как закон будет принят, хостелы утратят операционную часть стоимости и превратятся просто в жилье. Получится как в сказке про Золушку, где ровно в полночь карета превращается в тыкву, говорит Марина Усенко.Однако на ценах этот запрет не скажется, уверяют аналитики. Цены регулирует рынок, туристы и тот, спрос, который они создают. Я не вижу рисков, что из-за того, что 10-15% объектов с рынка, цена вырастет. Тем более, есть альтернатива хостелам, есть альтернатива в виде гостиниц две и три звезды, поясняет Елена Лысенкова.Требования выполнят только 3-5% хостеловСами хостелы положительно относятся к переносу. Однако, в оценке самого закона расходятся: кто-то называет его губительным, кто-то считает, он не скажется существенно на рынке, так как уберет микробизнесы, которых меньшинство.Перенос вступления закона в первую очередь позволит бизнесу спокойно подготовиться к переезду/переводу помещений в категорию нежилые или закрытию. Срок достаточный, чтобы отработать сезон и понять как и куда дальше идти. Тем более, что закон, так или иначе, обсуждался последние пять лет, и понимание, что будет принят было у всех. Другой вопрос, что кто-то подошел к этому легкомысленно, говорит президент "Межрегиональной Ассоциации хостелов и мини-отелей" Алексей Мишин. По его словам, в рамках законодательства сейчас работает большинство, поэтому закон затронет микро-бизнесы. Да – им придётся меняться, закрываться или переводить."Единственное предложение – аккумулировать средства за высокий сезон и стараться перенести свой бизнес в нежилые помещения", – считает он.То, что закон выступает в силу не в первого июля, а первого октября – это хорошо, в данном случае любой компромисс – это хорошо, соглашается глава "Лиги хостелов" Евгений Насонов. "Успеют ли хостелы легализоваться – сложный вопрос, это зависит от того, что будет предпринято государством за эти восемь месяцев. Сами требования перевести из жилого фонда в нежилой – нереализуемые, их смогут выполнить только 3-5% участников рынка", – уверен представитель бизнеса.Законодатели ссылаются на большое количество жалоб соседей. Когда мы просим определить количество этих жалоб и назвать адреса, то не слышим конкретного ответа, продолжает глава "Лиги хостелов". Если в целом мы говорим о том, что главная цель этого закона – защита прав и интересов соседей, то от того, что у тебя появится бумага, в которой хостел стал нежилым фондам, интересы соседей практически никак не изменятся.Есть действительно проблема – когда люди вдесятером снимают квартиру. Но хостел – это объект туристической инфраструктуры, он не имеет отношения к мигрантам, ночлежкам и притонам. Клиентами хостелов являются туристы и командировочные. Поэтому проблему нелегальных объектов закон никак не решит, но зато заставит хостелы в жилых домах, которые платят налоги, ведут миграционный учет и соблюдают требования пожарной безопасности, стать нелегальными.По данным "Лиги хостелов", услугами гостиниц в жилых домах в Москве ежегодно пользуются 10 млн человек. "С первого октября эти услуги будут запрещены. Куда денутся эти 10 млн человек – они поедут туда же, куда и ездили. Только теперь это будет нелегальный хостел", - считает Евгений Насонов.Были поправки правительства, которые предполагали разрешать размещаться хостелам в жилых домах по решению общего собрания, и это было разумно. Как и любые ограничения, этот закон приведет к тому, что пострадает потребитель: упадет качество услуг, и вырастут цены, полагает глава "Лиги хостелов".Ценообразование зависит не столько от количества гостиниц, сколько от сезона, когда большое количество туристов едет в тот или иной город, поэтому на туристах запрет никак не отразится, возражает Алексей Мишин.России еще далеко до туристического бума. Поэтому это закон качественно повлияет на развитие сферы гостеприимства и появления новых качественных средств размещения, заключает он.