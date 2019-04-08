Елизавета Туктамышева опубликовала фотографию огромного медведя. Оригинальность подарка поклонников российской фигуристки в том, что плюшевый друг облачен в такой же костюм, в каком спортсменка исполняла знаменитый номер со стриптизом.

Елизавета Туктамышева опубликовала фотографию огромногомедведя. Оригинальность подарка поклонников российской фигуристки в том, чтоплюшевый друг облачен в такой же костюм, в каком спортсменка исполнялазнаменитый номер со стриптизом.– победительница чемпионатов мира иЕвропы 2015 года. После двухлетнего перерыва фигуристка снова оказалась всоставе сборной России. Она выиграла один из этапов серии Гран-При и былатретьей в финале серии.Однако за несколько дней до чемпионата России Елизавета Туктамышевапопала в больницу с воспалением легких – и в итоге не смогла поехать наевропейское первенство. Не попала она и на чемпионат мира – уступила в финалеКубка России Евгении Медведевой, которой и досталось место в главной командестраны на это турнир, напоминаетФурор в этом сезоне произвел показательный танец , в котором она выступила в роли бортпроводницы. Вдобавок, эта сексуальнаястюардесса по ходу выступления еще и раздевалась. В память об этом номерефанаты подарили своей любимице огромного плющевого медведя, наряженного в копиюЛизиного костюма.Сейчас завершила выступления в сериишоу Stars on Ice в Японии. Они стали для российской фигуристки этапомподготовки к командному чемпионату мира. Турнир стартует 11 апреля в городеФукуока и станет последним официальным соревнованием в нынешнем сезоне.