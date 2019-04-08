Елизавета Туктамышева опубликовала фотографию огромного
медведя. Оригинальность подарка поклонников российской фигуристки в том, что
плюшевый друг облачен в такой же костюм, в каком спортсменка исполняла
знаменитый номер со стриптизом.
Елизавета Туктамышева опубликовала фотографию огромного
медведя. Оригинальность подарка поклонников российской фигуристки в том, что
плюшевый друг облачен в такой же костюм, в каком спортсменка исполняла
знаменитый номер со стриптизом.
– победительница чемпионатов мира и
Европы 2015 года. После двухлетнего перерыва фигуристка снова оказалась в
составе сборной России. Она выиграла один из этапов серии Гран-При и была
третьей в финале серии.
Однако за несколько дней до чемпионата России Елизавета Туктамышева
попала в больницу с воспалением легких – и в итоге не смогла поехать на
европейское первенство. Не попала она и на чемпионат мира – уступила в финале
Кубка России Евгении Медведевой, которой и досталось место в главной команде
страны на это турнир, напоминает
Фурор в этом сезоне произвел показательный танец , в котором она выступила в роли бортпроводницы. Вдобавок, эта сексуальная
стюардесса по ходу выступления еще и раздевалась. В память об этом номере
фанаты подарили своей любимице огромного плющевого медведя, наряженного в копию
Лизиного костюма.
Сейчас завершила выступления в серии
шоу Stars on Ice в Японии. Они стали для российской фигуристки этапом
подготовки к командному чемпионату мира. Турнир стартует 11 апреля в городе
Фукуока и станет последним официальным соревнованием в нынешнем сезоне.