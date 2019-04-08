Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, потерпевшая поражение в первом туре выборов президента Украины – 2019, решила усложнить жизнь лидеру предвыборной гонки и вероятному будущему главе государства Владимиру Зеленскому. Она призвала Верховную раду поскорее принять закон, ограничивающий власть президента.

Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, потерпевшая поражение в первом туре выборов президента Украины – 2019, решила усложнить жизнь лидеру предвыборной гонки и вероятному будущему главе государства Владимиру Зеленскому. Она призвала Верховную раду поскорее принять закон, ограничивающий власть президента.Ситуацию с выборами Тимошенко назвала "клоунадой".Она напомнила депутатам, что через несколько месяцев украинцы будут выбиратьновый состав парламента. "Еще можно все поправить. Этот балаган можноостановить", – сказала бывший премьер.По ее словам, президенты всегда нарушали Конституцию страныи силой навязывали Верховной раде лоббистские решения. До второго тура выборовглавы государства остается две недели, поэтому у парламентариев есть шанс сэтим покончить, уверена Тимошенко.Она призвала коллег-депутатов в оставшееся время принятьзаконы, которые ограничат власть президента. В частности, речь идет о законе овременных следственных комиссиях."Чтобы в руках парламента был инструмент контроля закоррупцией какого бы то ни было президента", – пояснила лидер"Батькивщины".В первом туре выборов президента Украины – 2019заняла третье место с результатом в 13,4% голосов. Оспаривать результаторанжевая принцесса отказалась.Между тем актер Владимир Зеленский, набравший наиболееколичество голосов, предложил Тимошенко быть арбитром на его дебатах спрезидентом Петром Порошенко. Юморист уверен в беспристрастности бывшегопремьер-министра.У лидера "Батькивщины" к инициативе шоуменаотнеслись прохладно. В окружении Зеленского упрекнули в хамскомповедении. "Откажет, и из вредности сделает это в последний момент, чтобыпотянуть напряжение”, – сообщает украинское интернет-издание "Страна"со ссылкой на источник, близкий к экс-премьеру.