Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, потерпевшая поражение в первом туре выборов президента Украины – 2019, решила усложнить жизнь лидеру предвыборной гонки и вероятному будущему главе государства Владимиру Зеленскому. Она призвала Верховную раду поскорее принять закон, ограничивающий власть президента.
Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, потерпевшая поражение в первом туре выборов президента Украины – 2019, решила усложнить жизнь лидеру предвыборной гонки и вероятному будущему главе государства Владимиру Зеленскому. Она призвала Верховную раду поскорее принять закон, ограничивающий власть президента.
Ситуацию с выборами Тимошенко назвала "клоунадой".
Она напомнила депутатам, что через несколько месяцев украинцы будут выбирать
новый состав парламента. "Еще можно все поправить. Этот балаган можно
остановить", – сказала бывший премьер.
По ее словам, президенты всегда нарушали Конституцию страны
и силой навязывали Верховной раде лоббистские решения. До второго тура выборов
главы государства остается две недели, поэтому у парламентариев есть шанс с
этим покончить, уверена Тимошенко.
Она призвала коллег-депутатов в оставшееся время принять
законы, которые ограничат власть президента. В частности, речь идет о законе о
временных следственных комиссиях.
"Чтобы в руках парламента был инструмент контроля за
коррупцией какого бы то ни было президента", – пояснила лидер
"Батькивщины".
В первом туре выборов президента Украины – 2019
заняла третье место с результатом в 13,4% голосов. Оспаривать результат
оранжевая принцесса отказалась.
Между тем актер Владимир Зеленский, набравший наиболее
количество голосов, предложил Тимошенко быть арбитром на его дебатах с
президентом Петром Порошенко. Юморист уверен в беспристрастности бывшего
премьер-министра.
У лидера "Батькивщины" к инициативе шоумена
отнеслись прохладно. В окружении Зеленского упрекнули в хамском
поведении. "Откажет, и из вредности сделает это в последний момент, чтобы
потянуть напряжение”, – сообщает украинское интернет-издание "Страна"
со ссылкой на источник, близкий к экс-премьеру.