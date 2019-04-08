В 2019 году Союзмультфильм выпустит около 500 минут анимации: сериалов, авторских фильмов, полнометражных мультиков. Ранее такой цифры могли достичь лишь все российские анимационные студии вместе.

В 2019 году "Союзмультфильм" выпустит около 500 минут анимации: сериалов, авторских фильмов, полнометражных мультиков. Ранее такой цифры могли достичь лишь все российские анимационные студии вместе. Председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева отмечает, что в ближайшие пять лет индустрию анимации ждет "ощутимый скачок".8 апреля – День российской анимации, напоминает РИА Новости. Праздник приходится именно на это число, так как 8 апреля 1912 года был выпущен первый отечественный мультфильм — "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами". Режиссером ленты был Владислав Старевич. Он использовал технику покадровой съемки, а в качестве "актеров" выступали умерщвленные насекомые из его собственной энтомологической коллекции.