Неизвестные, которых подвозил таксист, по прибытию на место достали предмет, похожий на пистолет, и открыто завладели его мобильным телефоном...

«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по Даниловскому району задержали приезжего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по Даниловскому району с заявлением о разбойном нападении обратился 24-летний водитель такси. По словам потерпевшего, неизвестные, которых он подвозил, по прибытию на место достали предмет, похожий на пистолет, и открыто завладели его мобильным телефоном. При помощи установленного в телефоне банковского приложения злоумышленники похитили денежные средства, после чего скрылись. Ущерб составил 1 500 рублей.В результате отработки территории сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отноршении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22