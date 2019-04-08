К ее поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт»

К ее поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт»В Гусь-Хрустальном районе пропала школьница. Известно, что Анастасия Сухорева ушла из дома 7 апреля. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. К ее поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».Приметы девочки: рост 150 сантиметров, черные волосы, черные глаза.Она была одета в розовую куртку, светло-серые брюки, красную шапку и чёрные ботинки.Поисковый отряд организовал вечерний выезд, результатов он не принёс и в связи с этим штаб перенесли на платформу ж/д станции в поселке Мезиновский.Если вам что-то известно о девочке, сообщите по телефонам – 8(800)700-54-52 или 112.