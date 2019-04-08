Ребята поблагодарили гостей за увлекательное занятие и пообещали всегда быть аккуратными участниками дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный совместно с педагогами мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» провели комплексное мероприятие по овладению знаниями и навыками безопасного поведения на дороге с воспитанниками детского сада № 34 и учащимися школы № 16 в городе Гусь-Хрустальный.С детсадовцами занятия прошли в игровой форме. Ребята разных возрастов, используя оборудование мобильного автогородка, отрабатывали практические навыки правильного поведения на проезжей части.Сотрудники полиции при участии преподавателей Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на столе-макете разбирали с ребятами конкретные дорожные ситуации, повторяли правила безопасного перехода дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. В процессе все вместе повторили дорожные знаки и обозначение цветовых сигналов светофора. Также ребятам напомнили о важности и необходимости использования светоотражающих элементов на одежде при движении в темное время суток, а так же рассказали, почему во время поездки на машине обязательно нужно находиться в специальных детских удерживающих устройствах и быть пристегнутыми ремнями безопасности.Для ребят из школы №16 госавтоинспекторы и сотрудники методического центра подготовили программу соревнований. Мальчишки и девчонки разделились на три команды, которым предстояло пройти несколько испытаний – «станций».На первой «станции» дети увидели уменьшенную копию автомобильной дороги с дорожными знаками, транспортными средствами и разметкой. Знаки на проезжей части юные участники мероприятия должны были правильно расположить самостоятельно. Таким образом, в игровой форме, школьники вспомнили, как правильно переходить проезжую часть, что такое дорожная разметка и как правильно её читать.На второй «станции» каждый ребенок мог стать водителем велосипеда и самоката, на которых необходимо было преодолеть участок пути, соблюдая все правила. Особый акцент был сделан на движении через пешеходный переход. Каждый участник запомнил, что «зебру» нельзя пересекать на велосипеде и самокате, а нужно переходить пешком, удерживая средство передвижения в руках.На третьей «станции» ребята изучили технические характеристики велосипеда и с помощью магнитной доски одели велосипедиста в средства пассивной защиты, а затем примерили их на себя.В завершении мероприятия организаторы подарили участникам рюкзачки и значки со специальными световозвращающими элементами. Ребята, в свою очередь, поблагодарили гостей за увлекательное занятие и пообещали всегда быть аккуратными участниками дорожного движения.