Ее несколько раз привлекали к административной ответственности

Ее несколько раз привлекали к административной ответственностиВ Коврове 17-летнюю девушку обвиняют в незаконном обороте наркотиков. На тех же преступлениях поймали и 18-летнюю учащуюся колледжа и 23 –летнего приятеля несовершеннолетней.В июне прошлого года несовершеннолетняя решила подзаработать на незаконном обороте запрещенных веществ, через Интернет вышла на связь с «куратором», который стал поручать ей организацию «тайников-закладок». К этому девушка привлекла и своих знакомых.В конце августа правоохранители пресекли незаконную деятельность подростков, которые распространили более 45 граммов наркотиков.Следователи установили, что девушка воспитывается в неполной семье, ее несколько раз привлекали к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте, мелкие хищения спиртного из магазинов.23-летний соучастник незаконного оборота наркотиков за ранее совершенные аналогичные деяния осужден к 13 годам тюрьму и теперь вновь предстанет перед судом.Эксперты признали несовершеннолетнюю и её приятеля лицами, страдающими наркозависимостью.Расследование по делу проводили при оперативном сопровождении управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД и оперативными подразделениями ОВМД по Ковровскому району.