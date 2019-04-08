Там пренебрегали пожарной безопасностью

Там пренебрегали пожарной безопасностьюПрокуратура совместно с МЧС провела проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Специалисты ведомства выявили нарушения в магазине «Fix Price» на проспекте Ленина в Коврове.В адрес собственника внесено представление. Однако его требования не исполнили. Прокурор направил исковое заявление в суд.В магазине пренебрегали пожарной безопасностью, в том числе, нарушения касались функционирования систем сигнализации, состояния эвакуационных выходов и многого другого.В итоге суд решил закрыть магазин «Fix Price» до полного устранения выявленных нарушений.