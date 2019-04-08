В лагере Ярмук под Дамаском военная полиция РФ обнаружила схрон боевиков террористической группировки Исламское государство (ИГИЛ, запрещена в России). Боеприпасы изъяли и уничтожили.

В лагере Ярмук под Дамаском военная полиция РФ обнаружила схрон боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России). Боеприпасы изъяли и уничтожили.Как уточняется, в процессе патрулирования в развалинах лагеря Ярмук местный житель сообщил военным, что в тоннеле под домом находятся боеприпасы и оружие, которые остались от боевиков ИГИЛ. Найденные боеприпасы передали саперам Сирийской Арабской Армии для дальнейшего уничтожения.Среди боеприпасов были обнаружены мины, фугасы, снаряды, а также самодельная ракетная установка, сваренная из труб и металлических листов.Тоннели, прорытые террористами, тянутся на километры и опутывают весь город. Власти САР приняли решение засыпать их. В жилых кварталах тоннели засыпают с помощью техники, в полностью разрушенных и нежилых кварталах – путем подрыва, сообщает РА Новости.Найденные боеприпасы были уничтожены сирийскими саперами прямо в тоннеле. Предварительно прилегающую местность проверили на наличие жилых домов и мирных жителей.Ярмук был основан как лагерь палестинских беженцев в 1957 году. С тех пор он разросся до размеров настоящего города с населением более 100 тысяч человек. Весной 2018 года при освобождении провинции Дамаск Ярмук сильно пострадал в результате боев.В мае 2018 года армия САР при поддержке российской авиации завершила освобождение провинции Дамаск от террористов. Кроме Ярмука, наиболее жестокие бои шли также в Восточной Гуте.