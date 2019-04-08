В свёртках была «синтетика» массой более трёх граммов

В свёртках была «синтетика» массой более трёх граммовВ Муроме 27-летнего местного жителя подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В кармане куртки мужчины полицейские обнаружили фольгированный свёрток, в котором находились 10 полиэтиленовых пакетиков с веществом зелёного цвета.Экспертиза показала, что в свёртках были синтетические наркотики массой более трёх граммов.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.При аналогичных обстоятельствах в феврале правоохранители задержали 28-летнего жителя Гусь-Хрустального.При осмотре его машины оперативники изъяли бумажные свёртки с порошкообразным содержимым. При себе у него было 2 грамма запрещённых веществ.Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении гусевчанина, переданы в суд. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.