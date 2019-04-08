Двоих из них госпитализировали

Двоих из них госпитализировалиВ Муроме произошло ДТП, в котором пострадали люди. Происшествие случилось утром 8 апреля, сообщает пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.По предварительной информации, грузопассажирский автомобиль «Газ» столкнулся с автомобилем «Опель».В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 8 человек. Двоих из них госпитализировали, а шестерых с ушибами и ссадинами отпустили на амбулаторное лечение.О состоянии госпитализированных пока не сообщается. Обстоятельства аварии устанавливаются.