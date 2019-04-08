В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло два прорыва трубы с горячей водой. В результате аварии без воды остались более 22,8 тысячи человек. Ожоги получили два человека, один из них погиб.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга из-за прорыва трубы с кипятком погиб человек.Как сообщает РИА Новости, в ночь на понедельник произошло сразу два прорыва трубы – на проспекте Ветеранов и на 2-й Комсомольской улице. Горячая вода повредила две квартиры на первом этаже, а также автомобиль. Ожоги получили два человека, один из них погиб. Спасатели эвакуировали из дома более 200 человек.В результате аварии без горячей воды остались 137 жилых домов с населением более 22,8 тысячи человек. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.В Санкт-Петербурге регулярно происходят прорывы труб с горячей водой. Так, в декабре 2018 года в зону аварии попали более 1200 зданий. А в сентябре сотни тонн горячей воды мгновенно залили кафе, где находились люди. Тогда погибли два молодых человека. В середине марта прорвало трубу с горячей водой возле БДТ. Паром заволокло окрестные улицы.