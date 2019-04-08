Инспекторы ПДН и ОГИБДД провели беседы на темы личной безопасности и соблюдения правил дорожного движения.

В целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, воспитания навыков соблюдения правил дорожного движения сотрудники ОМВД России по Петушинскому району организовали познавательные встречи с воспитанниками Покровского детского дома и Петушинского комплексного центра социального обслуживания населения.В ходе беседы инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Елизавета Лысенко напомнила ребятам из детского дома о последствиях, к которым может привести самовольный уход из учреждения. Также сотрудник полиции обратила внимание на важность соблюдения правил комендантского часа, личной безопасности на улице, в общественных местах.Мероприятие по безопасности дорожного движения провели капитан полиции Евгения Сычева вместе с представителем местной библиотеки.В игровой форме ребятам напомнили о важности соблюдения ПДД, пользе применения световозвращающих элементов, правилах поведения при нахождении в транспорте. В ходе встречи мальчишки и девчонки отгадывали загадки о правилах дорожного движения, а также сдали мини-экзамен, вопросы которого касались поведения вблизи проезжей части и алгоритма её пересечения в разных дорожных условиях.