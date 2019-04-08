В подмосковном Подольске легковой автомобиль на полной скорости врезался в машину скорой помощи. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

В подмосковном Подольске легковой автомобиль на полной скорости врезался в машину скорой помощи. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.ДТП произошло на пересечении улиц Кирова и Маштакова в минувшее воскресенье, 7 апреля. Автомобиль скорой помощи собирался повернуть на перекресте налево, когда в него на полной скорости влетел Nissan Teana.От сильного удара машину отбросило к тротуару. В результате аварии пострадали пять человек. Они получили травмы средней степени тяжести, сообщает .Очевидцы рассказали, что после столкновения легковой автомобиль загорелся. Пожарным удалось быстро ликвидировать пожар. "Горело недолго, может, минут 10 и потушили", – передает слова одного из свидетелей телеканал "". Мужчина добавил, что в огне никто не пострадал.