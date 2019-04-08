Об этом в соцсетях рассказали очевидцы происшествия

Об этом в соцсетях рассказали очевидцы происшествияВ Судогде на одной из улиц города перевернулся нетрезвый автолюбитель. Об этом рассказали очевидцы, выложившие фото случившегося в соцсетях.Авария произошла в минувшие выходные. Никто не пострадал. Официальных комментариев пока нет.Напомним, только за прошедшую неделю марта сотрудники ГИБДД области поймали 71 водителя либо в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.