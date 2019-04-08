Виктор Рыжаков ставит Иранскую конференцию по пьесе Ивана Вырыпаева. Актерский перечень внушает: Евгений Миронов, Игорь Верник, Чулпан Хаматова, Авангард Леонтьев, Юрий Стоянов, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Золотовицкий, Ксения Раппопорт, Станислав Любшин, Вениамин Смехов, Равшана Куркова.

Виктор Рыжаков ставит "Иранскую конференцию" по пьесе Ивана Вырыпаева. Актерский перечень внушает: Евгений Миронов, Игорь Верник, Чулпан Хаматова, Авангард Леонтьев, Юрий Стоянов, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Золотовицкий, Ксения Раппопорт, Станислав Любшин, Вениамин Смехов, Равшана Куркова."Этот материал произвел на меня впечатление честностью и открытостью. Пьеса, по сути, состоит из ярких и контрастных монологов, поэтому и возникает такая жесткая, откровенная дискуссия, — рассказывает художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов. — Мы думали, как лучше донести все это до зрителя и решили пригласить больше, чем просто хороших артистов: у каждого, кто выйдет на сцену, есть свой взгляд, своя позиция и в искусстве, и в жизни. Это спектакль-акция о том, о чем мы, может быть, молчали или не хотели говорить. Мы хотим задать тон и положить начало этому разговору, потому что сейчас — самое время".По сюжету пьесы "Иранская конференция" в Копенгагене открывается симпозиум по вопросам Ближнего Востока. Однако научная дискуссия переходит в рассуждение на вечные темы: о смысле жизни, Боге, свободе, гуманизме и любви.Спектакли по произведениям Ивана Вырыпаева идут в Англии, Франции, Германии, Чехии, Польше и Канаде, а пьеса "Пьяные", одна из самых известных, присутствует в афишах сразу двух главных драматических театров России — МХТ имени Чехова и БДТ имени Товстоногова. Вырыпаев успешно работает в качестве кинорежиссера. Его фильм "Эйфория" получил приз молодежного жюри Венецианского фестиваля и премию "Ника", а "Кислород" — приз за режиссуру на "Кинотавре".Режиссер Виктор Рыжаков, художественный руководитель Центра имени Мейерхольда, работает с драматургией Ивана Вырыпаева с 2002 года. Их творческий тандем давно завоевал признание и многократно отмечен премией "Золотая маска". Спектакли Рыжакова по пьесам Вырыпаева можно увидеть не только в ЦИМе, но и в МХТ им. А. П. Чехова и Мастерской Петра Фоменко.Театр наций традиционно приглашает к участию в своих постановках лучших российских актеров. В спектакле "Иранская конференция" на сцену театра впервые выйдут Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Равшана Куркова, Игорь Золотовицкий, Юрий Стоянов, Вениамин Смехов, Станислав Любшин, Светлана Иванова-Сергеева и другие известные актеры.С 2006 года Театр наций возглавляет Евгений Миронов. За это время ему удалось привлечь к совместной работе главных российских и мировых режиссеров: Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Томаса Остермайера, Кирилла Серебренникова, Максима Диденко, Константина Богомолова и многих других. Театр регулярно обращается к творчеству современных авторов, таких как Дункан Макмиллан, Мариус фон Майенбург, Эльфрида Елинек и Ярослава Пулинович. Пьеса Ивана Вырыпаева будет представлена на сцене Театра наций впервые.