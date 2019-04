В Уганде на территории Национального парка королевы Елизаветы были похищены 35-летняя американская туристка и ее гид-водитель. Инцидент произошел недалеко от границы с Демократической Республикой Конго.

В Уганде на территории Национального парка королевы Елизаветы были похищены 35-летняя американская туристка и ее гид-водитель. Инцидент произошел недалеко от границы с Демократической Республикой Конго. Похитители требовали 500 тысяч долларов выкупа. Они связались с родственниками американки через ее мобильный телефон.Американка и ее проводник провели в плену пять дней, передает ТАСС. После получения выкупа злоумышленники выпустили их в округе Канунгу. Кто именно заплатил выкуп, неизвестно.Pleased to report that the American tourist and tour guide that were abducted in Uganda have been released. God bless them and their families!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал об освобождении туристки и заявил, что рад этому.