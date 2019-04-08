Сумма материального ущерба превысила 32 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев - Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении краж ювелирных изделий.Летом прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило сообщение от 26-летней жительницы одного из сел о хищении у ней золотых украшений. Сумма материального ущерба превысила 32 000 рублей.В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению имущества имеет причастность сожитель девушки.По версии следствия, злоумышленник, пользуясь доверием, несколько раз похищал ювелирные изделия, которые впоследствии реализовывал. Оперативники обнаружили у фигуранта квитанции из ломбарда.В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.