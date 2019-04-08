Уголовное дело возбуждать не будут

Уголовное дело возбуждать не будутРегиональный СледКом провел проверку в школе №1 в Юрьев-Польском. Несколько родителей первоклассников пожаловались, что во время уроков педагог якобы применял недозволенные методы воспитания.Выяснилось, что 1 марта в одном из первых классов школы уволилась преподаватель, а 4 марта ей на замену назначили социального педагога. По объяснению учительницы, обстановка в классе сложная, на уроках несколько школьников вели себя плохо, на замечания не реагировали. Ей пришлось разнимать детей в драке, успокаивать и наводить в классе порядок, чтобы хулиганы не мешали заниматься другим учащимся.В ходе проверки объективное подтверждение нашёл только факт того, что педагог взяла мальчика за ухо мальчика, когда он неадекватно повёл себя в отношении одной из одноклассниц, а также повышала голос на детей.Следствие отказало в возбуждении уголовного в отношении директора и заместителя директора школы. Педагогу объявили выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.